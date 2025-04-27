Брянск, 27 апреля, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Александру Большунову больно от того, что дом, где начиналась его спортивная карьера, разрушен украинскими формированиями. Об этом рассказал отец спортсмена Александр Большунов-старший.

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«Конечно, Саше больно. Вот тут всё и началось. Это дом его детства. Именно здесь он сделал свои первые шаги. Здесь началась его лыжная карьера», ― процитировал «Чемпионат» слова Большунова-старшего.

Мужчина также сообщил, что снаряд попал в середину дома, здание полностью разрушено, всё сгорело.

Как передавало ИА Регнум, дом родителей российского лыжника попал под удар при обстреле Вооруженными силами Украины территории Брянской области днем 25 апреля. После попадания осколочного боеприпаса ВОГ начался пожар, постройки полностью сгорели.

Родители олимпийского чемпиона проживали в селе Подывотье Севского района. По предварительным данным, до этого семья Большуновых уехала из родного села.

Ранее семья спортсмена долгое время не хотела покидать родные места, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ и попытки украинских военных зайти в населенный пункт.

Отец спортсмена заявил, что пострадал душевно из-за атаки ВСУ на его дом. Он подтвердил, что все члены семьи успели покинуть дом.

Александр Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Первый и единственный среди мужчин-лыжников, завоевавший олимпийские медали во всех шести олимпийских дисциплинах, а также наибольшее их число на одной зимней Олимпиаде — пять. Рекордсмен среди всех мужчин в истории советского и российского спорта по общему количеству медалей зимних Олимпийских игр — девять. Завоёвывал медали во всех олимпийских гонках, в которых принимал участие, без исключения.

13 апреля Большунов одержал победу в масс-старте на 70 км свободным стилем в рамках заключительной части чемпионата России по лыжным гонкам, прошедшей в Мончегорске. Он преодолел дистанцию за 2 часа 37 минут 17,1 секунды.