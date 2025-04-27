Москва, 27 апреля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию украинского конфликта продолжаются, и говорить об условиях возможного мирного соглашения пока рано, заявил 27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин попросил Пескова прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа о причинах начала украинского конфликта и его урегулировании. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

Песков отметил, что многое в позиции Трампа совпадает с позицией России, но переговоры ещё идут.

«Работа продолжается. Сейчас ещё [рано] говорить о каких-то условиях [соглашения]. И работа эта не может вестись в публичном формате. Она может вестись только в дискретном формате», — заявил пресс-секретарь президента России.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее отметил, что Крым был потерян Украиной 11 лет назад и больше не вернётся в состав этой страны, и подчеркнул, что всё это понимает и глава киевского режима Владимир Зеленский. Также Трамп заявил, что основной причиной конфликта на Украине стало намерение властей Украины стать членом НАТО. Он выразил уверенность, что Киев не присоединится к военному блоку.

Трамп отмечал, что переговоры по урегулированию конфликта продвигаются, позиции Москвы и Киева сближаются, но ситуация остаётся очень хрупкой. Он раскритиковал высказывания Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом, отметив, что подобные заявления идут во вред переговорному процессу. Президент США назвал главу киевского режима «человеком без карт для игры» и отметил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину.

Урегулирование украинского конфликта обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом 25 апреля в Москве. Трамп отмечал, что эта встреча прошла очень хорошо.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, осталось согласовать несколько деталей.

Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.