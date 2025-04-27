Москва, 27 апреля, 2025, 14:07 — ИА Регнум. МЧС России направит два самолета-амфибии Бе-200ЧС и Ил-76 для тушения пожара, возникшего в результате взрыва в иранском порту имени Шахида-Раджаи недалеко от города Бендер-Аббас. Об этом 27 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков отдал распоряжение направить два самолета-амфибии Бе-200ЧС и Ил-76 в иранский портовой город Бендер-Аббас для тушения пожара», — сказано в Telegram-канале МЧС.

Мощный взрыв в порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Несколько СМИ сообщили, что взрыв произошёл на складе опасных грузов, однако позже глава терминала Пажман Бехзадпур опроверг эту информацию.

Вечером 26 апреля местное агентство Tasnim проинформировало о повторных взрывах вблизи Бендер-Аббаса. В публикации отмечалось: из-за сильного ветра пожар в контейнерах быстро распространился и вспыхнул с новой силой. По данным агентства Nour News, к этому моменту число пострадавших при взрыве превысило 1,2 тыс, число жертв достигло 28 человек.

В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что информация о пострадавших гражданах России не поступала. Российское дипведомство выразило глубокие соболезнования иранским властям и отметило, что любые запросы об оказании помощи будут незамедлительно направлены в Москву.

Как передавало ИА Регнум, Путин направил соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту ИРИ Масуду Пезешкиану в связи со взрывом в порту. Также глава государства выразил готовность оказать необходимое содействие в ликвидации последствий бедствия.