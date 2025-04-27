Канский район, Красноярский край, 27 апреля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Крупный пожар в населенном пункте Таежное Красноярского края распространился на жилые дома, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

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Теплая погода и ветер способствуют распространению огня, предварительная площадь пожара — 900 кв. м. Первоначально сообщалось о десяти горящих домах.

«По уточненной информации, горят восемь строений, из которых четыре — жилые дома», — говорится в сообщении.

В тушении задействованы более 70 специалистов и 16 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала, отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля в деревне Калиновка Красноярского края загорелись три жилых дома и три надворные постройки. В МЧС отметили, что пожары были вызваны палом прошлогодней травы и ураганным ветром. Данных о пострадавших не поступало, возгорание в Калиновке локализовали на площади 1 тыс. кв. м и ликвидировали.