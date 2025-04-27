Нью-Дели, 27 апреля, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Посольство России в Индии призвало граждан отказаться от посещения территорий Джамму и Кашмир и Ладакх в связи с нарастающей напряженностью.

Global Look Press

«В связи с нарастающей напряженностью в индийско-пакистанских отношениях настоятельно рекомендуем в отсутствие крайней необходимости воздержаться от посещения союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх», — указано в Telegram-канале посольства.

Там также призвали граждан следить за новостями, следовать официальным указаниям индийских властей и дальнейшим рекомендациям российского посольства.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля на севере Индии в регионе Кашмир произошла стрельба, в результате которой погибли 25 граждан Индии и один непалец. По информации телеканала News18, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Двое или трое вооруженных людей в камуфляже открыли огонь по туристам, которые совершали конную прогулку.

24 апреля Индия перекрыла течение реки Инд в Пакистан, что расценивается как акт войны. Страна закрыла все четыре шлюза, которые контролируют поток воды через плотины и каналы. Такое случилось впервые с момента подписания соглашения о водах реки Инд от 1960 года. При этом ранее Пакистан заявлял, что будет расценивать попытку Индии отвести воду реки как акт войны. По итогам заседания Совбеза Пакистана власти решили закрыть воздушное пространство для Индии.

25 апреля посольство РФ в Пакистане также рекомендовало россиянам отказаться от посещения государства в связи с напряженной обстановкой в регионе.