Тегеран, 27 апреля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Россия направит несколько бортов МЧС в Иран для оказания помощи в тушении пожара после взрыва в порту рядом с городом Бендер-Аббас на юге страны. Об этом сообщили в посольстве РФ.

EMERCOM of Russia/Global Look Press

В диппредставительстве добавили, что такое распоряжение дал президент России Владимир Путин в ответ на обращение иранской стороны.

«Президентом России Владимиром Путиным принято решение о срочном направлении в Иран нескольких бортов МЧС России, укомплектованных опытными профессионалами для помощи в тушении пожара в порту Шахид-Раджаи», ― говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, мощный взрыв в порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Одно из зданий обрушилось, работа порта была приостановлена. Несколько СМИ сообщили, что взрыв произошёл на складе опасных грузов. Глава терминала Пажман Бехзадпур опроверг эту информацию, заявив, что взрыв не связан с опасными грузами.

Основные таможенные системы в порту не пострадали, административные операции продолжаются без перебоев. По факту взрыва начато расследование.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 1139 человек. Общее число погибших на данный момент составляет 25 человек.

В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что информация о пострадавших гражданах России не поступала. Российское дипведомство выразило глубокие соболезнования иранским властям и отметило, что любые запросы об оказании помощи будут незамедлительно направлены в Москву.

Путин направил соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Иран аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту ИРИ Масуду Пезешкиану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи. Российский лидер попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Также глава государства выразил готовность оказать необходимое содействие в ликвидации последствий бедствия.