Москва, 27 апреля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Российские компании остро нуждаются в разработчиках сайтов и аналитиках. Это следует из данных Росстата, которые приводит «РИА Новости».

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Как следует из данных ведомства, среди IT-профессий наиболее серьезная потребность в специалистах-техниках по web — незакрытыми остаются 44% рабочих мест.

Также в отрасли наблюдается нехватка в сисадминах (6,9%), специалистах поддержки пользователей (6,8%), специалистах по базам данных (6,7%), а также в дизайнерах и администраторах баз данных (6,1%).

В конце декабря 2024 года в Центробанке описали стратегии удержания сотрудников на фоне дефицита кадров. К таким мерам относятся оплата процентов по ипотеке, возможность выкупить жилье по льготной цене, расширенный социальный пакет и абонементы в фитнес-залы, а также компенсация детского отдыха и билетов на мероприятия. Также среди распространённых мер — обучение за счёт работодателя и повышение зарплаты.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря 2024 года в ходе своего выступления на форуме «Россия зовёт!» президент России Владимир Путин напомнил, что в стране фиксируется рекордно низкий уровень безработицы, особенно выделяющийся на фоне показателей целого ряда западных государств.

Ранее президент также отмечал, что в стране почти нет безработицы и есть, напротив, нехватка рабочих рук. Глава государства указал, что эта тенденция может привести к ограничению экономического роста, а также призвал наращивать технологическую независимость, внедрять новые технологии и повышать производительность труда.