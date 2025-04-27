Москва, 27 апреля, 2025, 14:42 — ИА Регнум. В России мошенники попытались украсть около 15 млн рублей за счет взлома аккаунтов пользователей маркетплейса Wildberries. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ведомстве уточнили, что злоумышленники через мессенджеры отправляли пользователям файлы, замаскированные под архив с фото, с подписями по типу: «Посмотри, это ты на фото?». После скачивания файла мошенники попадали в аккаунты жертв и приобретали товары на маркетплейсе.

«Благодаря двухуровневой системе защиты, использующей ИИ, были выявлены отличия в поведении взломанного устройства и реального пользователя. Как результат, 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 млн рублей пресечены», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве призвали пользователей иметь надежные антивирусные приложения и не скачивать файлы из непроверенных источников и от незнакомых пользователей.

Как передавало ИА Регнум, управление по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что мошенники используют функцию демонстрации экрана на телефонах для похищения персональных данных и взлома аккаунтов на «Госуслугах».

Злоумышленники звонят жертве через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, руководителями или представителями госструктур. В ходе разговора они убеждают зарегистрироваться на определенном сайте и предлагают помощь, прося включить демонстрацию экрана. Это позволяет мошенникам в реальном времени видеть вводимые данные и подавать заявку на восстановление доступа к аккаунту «Госуслуг».