Тверь, 27 апреля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Убивший в 2017 году девять дачников в Редкино под Тверью Сергей Егоров просил провести ещё одну психиатрическую экспертизу. Об этом сказано в материалах уголовного дела.

Александр Солодков/РИА Новости Сергей Егоров

Первичная экспертиза признала Егорова вменяемым. Специалисты указали, что в момент совершения преступлений мужчина осознавал, что делает.

«[Егоров] считает, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении него была проведена не полностью и неправильно, по делу необходимо было провести дополнительную экспертизу», — цитирует «РИА Новости» одну из жалоб мужчины на вынесенный ему приговор.

Как передавало ИА Регнум, убийства были совершены в июне 2017 года в одном из домов в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино. Там обнаружили тела трёх женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями. Тело еще одной жертвы нашли в багажнике припаркованного рядом автомобиля. Полицию вызвала девушка, которая сумела спрятаться от нападавшего.

Подозреваемого задержали и отправили под арест. Им оказался 45-летний Егоров, работавший в СНТ электриком. Во время задержания он был пьян и не пытался скрыться.

Приговор Егорову вынесли в сентябре 2017 года. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы и взыскал в пользу потерпевших более 10 млн рублей.

В материалах дела указано: Егоров в ходе допроса заявил, что хотел лишь «напугать» обидчиков охотничьим ружьём. По заявлениям осуждённого, ссора во время застолья возникла из-за того, что Егорова уличили в обмане по поводу службы в ВДВ. Он принёс ружьё «Сайга», чтобы напугать собеседников, завязалась драка, во время которой Егоров стал стрелять.

Также осуждённый заявлял, что хотел услышать от своих обидчиков извинения и в таком случае не стал бы их убивать. Но, по словам Егорова, собеседники после его возвращения, напротив, продолжили его «унижать», а потом накинулись на него.