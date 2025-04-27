Москва, 27 апреля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. В позиции президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине многое совпадает с позицией России, заявил в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

Samuel Corum — Pool/Global Look Press Дональд Трамп

Зарубин попросил Пескова оценить заявления Трампа о том, что основной причиной начала конфликта на Украине стало намерение киевского режима вступить в НАТО.

«[В позиции Трампа] есть много элементов, которые действительно совпадают с нашей позиций», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Работа по урегулированию конфликта продолжается, но такие переговоры не могут вестись в публичном формате, подчеркнул Песков.

«Работа продолжается. Сейчас ещё [рано] говорить о каких-то условиях [соглашения]. И работа эта не может вестись в публичном формате. Она может вестись только в дискретном формате», — заявил пресс-секретарь президента России.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в интервью журналу Time ранее отметил, что Крым был потерян Украиной 11 лет и больше не вернётся в состав этой страны. Президент США подчеркнул, что всё это понимает и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Также Трамп заявил, что основной причиной конфликта на Украине стало намерение властей Украины стать членом НАТО. Президент США выразил уверенность, что Киев не присоединится к военному блоку.

Кроме того, Трамп прокомментировал ход переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, переговоры продвигаются, позиции Москвы и Киева сближаются, но ситуация тем не менее остаётся очень хрупкой.

Ранее, 23 апреля, Трамп резко раскритиковал заявления Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Трамп отметил, что он и не просил Украину признавать Крым российским, а заявления, подобные сделанным Зеленским, идут во вред переговорному процессу.

Президент США также назвал главу киевского режима «человеком без карт для игры» и отметил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину. Трамп также заявил, что с Россией договориться проще, чем с Украиной.