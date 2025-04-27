Суджанский район, Курская область, 27 апреля, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Жительница села Плехово Суджанского района Курской области рассказала правоохранителям, как бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли ее сына. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Кадр из видео

«Жительница села Плёхово Суджанского района рассказала, что 13 сентября 2024 года ее сына, который хотел забрать продукты из своего дома, расстреляли украинские боевики. По свидетельствам матери, тело погибшего мужчины было обнаружено с множественными огнестрельными ранениями и связанными руками», — указано в публикации.

Женщина также рассказала, что 9 августа 2024 года, вошедшие в село бойцы ВСУ, вскрывали дома и гаражи, вывозили вещи местных жителей, а также личный автотранспорт.

В СК уточнили, что следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители украинских военнослужащих, причастные к этим преступлениям. Данные преступные действия бойцов ВСУ были квалифицированы как террористический акт и мародерство (п. «б» ч.3 ст. 205 и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось также об инциденте, в ходе которого украинские военные застрелили мирного жителя Суджанского района Курской области, который отправился за хлебом на велосипеде. Преступление было совершено в селе Бондарёвка. По данному факту возбудили уголовное дело о теракте.

Следственный комитет ранее в апреле сообщил, что с момента начала вторжения ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года была установлена гибель 191 мирного жителя, ещё 372 человека получили ранения. Жертвами преступлений ВСУ в регионе числятся более 49 тыс. человек. Устанавливается ущерб, причинённый действиями боевиков.