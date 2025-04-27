Москва, 27 апреля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. В Сети появилось видео, на котором пленный боец Вооруженных сил Украины попытался отнять оружие у российского военного, но попытка оказалась неудачной.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

На кадрах, снятых с воздуха дроном, украинец положил оружие на землю, снял и отдал российскому бойцу шлем и заложил руки за голову, показывая, что не собирается сопротивляться. В какой-то момент он решил, что сумеет выйти из ситуации победителем и внезапно набросился на российского военного, пытаясь вырвать у него из рук автомат.

В это время второй боец ВС РФ с автоматом наизготовку контролировал обстановку. Он среагировал мгновенно и открыл огонь по нападавшему. После этого были ликвидированы и другие украинские бойцы, пытавшиеся вступить в бой.

Заканчивается ролик кадрами, как с тела украинского военного снимают бронежилет.

«Дрон заснял, как украинский военный решил испытать свою удачу и отобрать у штурмовика оружие. Мог сдаться в плен и остаться живым», ― говорится в сообщении Telegram-канала «Военное дело».

На каком направлении в зоне проведения спецоперации произошел этот случай, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2024 года боец ВС РФ Андрей Григорьев с позывным Тута в рукопашном бою победил украинского военного. Схватка была записана осенью 2024 года в зоне спецоперации на камеру, прикрепленную к шлему украинца. Рукопашная завязалась при попытке ВСУ отбить село Трудовое в Донецкой Народной Республике у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток».

Перед смертью противник назвал Григорьева «лучшим бойцом в мире». В этом бою Тута получил много тяжелых ранений, но выжил. Президент Владимир Путин 11 января присвоил ефрейтору Григорьеву звание Героя России.

В марте механик-водитель, единственный выживший из экипажа подбитого российского танка украинскими военными, смог перехитрить взявшего его в плен противника. Он сделал так, что они в буквальном смысле поменялись местами и танкист привёл украинца в своё расположение.