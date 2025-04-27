Находка, Приморский край, 27 апреля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате пожара на буксире, пришвартованном на территории судоремонтного завода в Находке. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Приморскому краю в Telegram-канале.

Belkin Alexey/Global Look Press

Прибывшие пожарные обнаружили, что на средней палубе судна горят сауна, душевая и раздевалка. Буксир был сильно задымлен. Пожар ликвидировали на площади 15 кв. м.

«Огнеборцы в ходе тушения обнаружили на верхней палубе судна тело погибшего 72-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры уточнила, что пожар вспыхнул днем на судне «Набат», находящемся на длительной стоянке в морском порту Находка в поселке Ливадия. Ведомство проверяет, соблюдались ли требования законодательства при организации стоянки судов.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о другом пожаре на судне, в результате которого погибли люди. ЧП случилось 19 марта в Балтийском море на борту рыболовного траулера «Капитан Лобанов», где находились семь человек. Трое из них погибли, четверо пострадали. Поврежденное судно отбуксировали в порт калининградского Балтийска.