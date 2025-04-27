Пекин, 27 апреля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Компании-производители из КНР начали открывать свои предприятия в США, чтобы таким образом избежать повышенных пошлин, отметили в своей публикации 27 апреля обозреватели издания South China Morning Post (SCMP).

РИА Новости

Глава одной из консалтинговых компаний КНР Чжу Нин рассказал изданию, что с начала 2025 года ему поступило не менее 100 запросов на оказание помощи в локализации в США — столько же, сколько за весь 2024 год.

Ряд опрошенных газетой предпринимателей отметили, что США остаётся крупнейшим в мире потребительским рынком, и в эту страну экспортируется очень значительная доля их товаров.

«На США приходится почти 95% наших заказов. Это не тот рынок, который мы можем позволить себе потерять», — отметил глава компании по производству подарочной продукции Райан Чжоу.

Бизнесмены отметили, что перенос предприятий стоит недёшево, но в условиях введения Вашингтоном пошлин на продукцию из Китая в 145% такой шаг всё равно является экономически оправданным. Целью является сохранение нынешнего объёма заказов, указали предприниматели.

О переносе производств задумались и представители таких отраслей, как нефтехимия. Глава консалтинговой фирмы Chem1 Е Инминь в своём комментарии отметил, что если раньше нефть закупалась в США, перерабатывалась в Китае и отправлялась обратно в Америку, то сейчас, в ситуации введённых обеими странами пошлин, эта модель больше не имеет смысла.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля президент США Дональд Трамп ввёл в стране режим чрезвычайного положения из-за неблагоприятной ситуации в экономике и дефицита торгового баланса. Это позволяет Белому дому ввести пошлины на импорт из других стран.

В начале апреля Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. В отношении Китая тариф составил 34%. Власти КНР сообщили о введении ответных пошлин в том же размере и ряда иных мер. Позднее Вашингтон повысил пошлины на товары из Китая до 145%, а Пекин на товары из США — до 125%.

Одновременно в Вашингтоне заявляли о возможности проведения переговоров с Пекином по вопросу о пошлинах. 23 апреля Трамп отметил, что пошлины на товары из Китая не останутся на своём нынешнем (145%) уровне и будут снижены, но не до 0%.

Обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков отмечал, что Трамп начинает сдавать назад в тарифных войнах, поскольку понимает: одно дело — фантазии и обещания электорату вернуть «золотой век США» и совсем другое — суровая действительность нынешней Америки, которая давно и безвозвратно достигла «постиндустриального» состояния.