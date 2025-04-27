Париж, 27 апреля, 2025, 13:15 — ИА Регнум. Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит уйти в отставку после проявленного со стороны американского лидера Дональда Трампа пренебрежения во время похорон папы римского Франциска. Об этом заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Michael Kappeler/Global Look Press Эммануэль Макрон

«От Макрона отмахнулись, как от лакея. Он подорвал доверие к Франции и должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» — написал Дюпон-Эньян в соцсети X.

Так французский политик отреагировал на кадры, опубликованные Белым домом, на которых была показана подготовка к беседе Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, во время которой американский лидер отказался пожимать Макрону руку и не позволил ему присутствовать при разговоре.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал поведение Макрона на церемонии похорон понтифика.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Заупокойная месса прошла утром 26 апреля на площади Святого Петра. Тело Франциска по его просьбе похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На похоронах присутствовали более 400 тыс. человек.

На похороны главы католической церкви приехали и некоторые другие мировые лидеры, в том числе президент Бразилии Луис Инаусиу Лулу да Силва, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Россию на церемонии представляла министр культуры Ольга Любимова.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 26 апреля также прибыл в Рим. Трамп провёл с ним встречу, которая продолжалась несколько минут. Пресс-служба Зеленского сообщила, что якобы должна пройти и вторая встреча, однако она не состоялась.