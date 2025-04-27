Севилья, Испания, 27 апреля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может быть дисквалифицирован на срок до 12 матчей после его конфликта с судьей во время игры с каталонской «Барселоной». Об этом сообщает испанское издание AS.

Global Look Press

26 апреля в решающем матче за Кубок Испании по футболу в Севилье «Барселона» одержала победу над «Реалом» из Мадрида со счётом 3:2. Исход встречи определило дополнительное время.

Во втором экстра-тайме матча после собственной замены Рюдигер не согласился с решением арбитра встречи Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и бросил в него посторонний предмет. Рефери отреагировал на инцидент красной карточкой. После этого футболист начал кричать на судью и пытался прорваться на поле. В итоге его сокомандникам пришлось его сдерживать

«Он был удален за то, что бросил предмет из технической зоны. После того как была показана красная карточка, его пришлось удерживать нескольким членам тренерского штаба, ведь он демонстрировал агрессивный настрой», — рассказал судья изданию.

Согласно ст. 101 Дисциплинарного кодекса Королевской федерации футбола Испании (RFEF), теперь Рюдигер может быть дисквалифицирован на срок от четырех до 12 матчей. Таким образом немец, скорее всего, не выйдет на поле до конца текущего сезона. Также он точно пропустит следующий матч с «Барселоной», который состоится 11 мая.

В конце того же матча в составе «сливочных» красные карточки получили испанский вингер Лукас Васкес и английский хавбек Джуд Беллингем. Им также грозит дисквалификация сроком до трех матчей, однако только в рамках Кубка Испании.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Беллингему также грозила дисквалификация на срок до 12 матчей за оскорбление судьи в ходе чемпионата Испании. Инцидент произошел во время игры с «Осасуной». Красную карточку ему вручили на 39‑й минуте встречи после спора с главным арбитром на фоне недовольства мадридцев решениями судей. В протоколе матча указано, что Беллингем выразился по-английски и допустил грубость.