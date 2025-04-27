Тегеран, 27 апреля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. В иранском порту Шахид-Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас, где накануне произошел взрыв, не было товаров военного назначения. Об этом 27 апреля заявил официальный представитель минобороны Ирана Реза Телайи-Ник.

IMAGO/Mohsen Rezaei/Global Look Press

«В ходе расследования было выяснено, что в районе пожара импортные или экспортные грузы военного назначения отсутствовали», — приводит его слова иранский государственный телеканал IRIB.

Мощный взрыв в иранском порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Одно из зданий обрушилось, работа порта была приостановлена.

По последним данным, в результате взрыва пострадали 1139 человек. Общее число погибших на данный момент составляет 25 человек. Как отметил глава судебной власти провинции Хормозган Моджтаба Гахремани, 21 тело уже передали судебно-медицинской экспертизе. Тела десяти погибших опознаны, в том числе двух женщин и восьми мужчин.

Ряд СМИ сообщил о том, что взрыв произошел на складе опасных грузов. Глава терминала Пажман Бехзадпур позже опроверг эту информацию, заявив, что взрыв не связан с опасными грузами. По факту инцидента начато расследование. В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что информация о пострадавших гражданах России не поступала.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин направил соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту ИРИ Масуду Пезешкиану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи. В своей телеграмме российский лидер также выразил готовность оказать необходимое содействие в ликвидации последствий бедствия.