Нефтекамск, Башкирия, 27 апреля, 2025, 13:48 — ИА Регнум. В селе Калтасы Республики Башкирия 15-летний школьник был избит 17-летним пьяным студентом за то, что разнял драку. Подростка обнаружили на следующий день без сознания на обочине дороги с тяжелой черепно-мозговой травмой. Через 10 дней он скончался в больнице, не приходя в сознание. Студент был арестован, но заявил, что всего лишь пару раз ударил школьника по голове. Мать обвиняемого считает, что её сын невиновен, а школьника добил кто-то другой. Об этом она рассказала ИА Регнум.

Фото из личного архива Ильдар (имя изменено)

15-летний Ильдар (имя изменено) учился в 9-м классе школы №1 села Калтасы. Он был призёром шахматных турниров, увлекался баскетболом и техникой. Родители подростка Ольга и Рустем давно в разводе, отец живёт в Уфе, но регулярно навещает сына. Несколько месяцев назад, на 15-летие, он исполнил мечту сына, подарил ему питбайк, и подросток был очень рад. Свою будущую профессию Ильдар мечтал связать с автотранспортом. После девятого класса он собирался поступать в колледж. В селе у парня было много друзей, ребята часто ходили друг к другу в гости и даже оставались на ночь. Вечером 4 апреля Ильдар отправился на очередную такую ночёвку к другу, на следующий день его нашли избитым на обочине дороги. В тот день отец навещал мальчика в последний раз, они попрощались за несколько часов до трагедии.

Фото из личного архива Ильдар (имя изменено)

«Четыре дня мы провели вместе с сыном, с 1 по 4 апреля, днём я уехал в Уфу. Вечером мы с ним созванивались, Ильдар сказал, что к нему в гости друзья пришли. Сказал, что они на костре картошку пожарили, покушали и гулять пошли. Потом он собирался ночевать у друга», — рассказал отец.

Мать мальчика Ольга забила тревогу, когда подросток не вернулся домой с ночёвки в оговоренное время, она попыталась дозвониться Ильдару, но телефон сына был отключен. Следом женщина набрала номер его друга, у которого должен был остаться её сын.

«Обычно они с ночевок возвращались ближе к обеду. У сына не было привычки следить за телефоном, он вечно был разряжен, я Ильдару постоянно говорила, что нужно быть на связи. Но вот в очередной раз телефон был недоступен. Друг сказал, что Ильдар у него не остался и вечером ушёл домой. В этот момент я стала обзванивать всех ребят, чьи номера у меня были», — объяснила Ольга.

Пока Ольга дозванивалась до приятелей сына, её сожитель искал мальчика на улицах села. Через некоторое время он нашел Ильдара у обочины дороги без сознания.

«С дороги его было не видно, нужно было отойти на обочину. Видимо, он пролежал там с ночи почти до обеда следующего дня, пока мы его не нашли. Он лежал в луже лицом, а руки с тыльной стороны были ободраны так, будто его тащили, все в ссадинах. Мы отвезли его в скорую, затем его госпитализировали в Нефтекамск», — рассказала женщина.

Родители Ильдара обратились в полицию и сами стали выяснять, что случилось с их сыном в ночь с 4 на 5 апреля. По словам друзей подростка, ребята вечером пошли гулять на улицу, встретили 17-летнего Кирилла (имя изменено) и Алексея (имя изменено), которые распивали алкоголь. Между ними случилась перепалка, в которую вмешался Ильдар.

«Не знаю, что именно произошло, но Кирилл с Алексеем стали драться, а мой сын полез их разнимать. Он вступился за Лёшу — своего одноклассника, драка прекратилась, и он попросил остальных ребят Лёшу проводить до дома, чтобы Кирилл его не добил. А сам Ильдар сказал, что пойдёт к себе домой, но Кирилл его догнал по дороге и избил. Это частично попало на записи видеокамер на детском саду «Сказка», мимо которого он проходил», — объяснила Ольга.

По словам женщины, на записях видеокамер видно, как Ильдар идёт в направлении дома, но Кирилл догоняет подростка и начинает бить. Что именно произошло дальше, никто не знает. На следующий день подростка нашли в противоположной стороне от его дома. Как он оказался на обочине, пока никто не может объяснить.

«Ильдар свернул не направо к нашему дому, а налево в противоположную сторону, возможно, из-за травм головы он уже плохо ориентировался в пространстве», — объяснила мама мальчика.

Отец Ильдара рассказал, что первое время обидчика его сына никто не искал, родителям приходилось всё делать самим.

«Кирилла этого сначала даже не искали, пока мы не стали через Уфу просить помощи в расследовании, в нашем районе ничего не происходило. Вещи на экспертизу у нас попросили только через 5–6 дней. Потом только, когда шумиху подняли, я увидел, что его под домашний арест посадили», — рассказал отец погибшего Рустем.

Скрин из ВК страницы Кирилла (имя изменено)

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 111 УК РФ). По версии следствия, в ночь на 5 апреля 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 17-летний Кирилл в ходе ссоры нанес Ильдару несколько ударов руками по голове. В результате потерпевший получил черепно-мозговую травму. Следствие ходатайствовало об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, но суд решил применить домашний арест.

Родители Ильдара надеялись, что медикам удастся спасти их сына, но состояние мальчика только ухудшалось, несмотря на все усилия. Они дошли до замминистра местного минздрава, к подростку трижды присылали вертолёт с врачами медицины катастроф. Но отёк мозга только усиливался, из-за этого невозможно было сделать операцию. Ильдар провёл 10 дней в коме и 15 апреля умер. 17 апреля состоялись похороны.

Фото из личного архива Справка о смерти. Причина смерти: травма, вызванная тупым предметом, причина смерти: травматический отёк головного мозга, гематома головного мозга

После смерти подростка уголовное дело может быть переквалифицировано по более тяжкому составу преступления. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. В настоящий момент расследование продолжается, СК изучает доказательства.

По словам родителей, 15-летний Ильдар с самого детства старался разрешить чужие конфликты и заступался за слабых. Никто из них не мог подумать, что однажды мальчик из-за этого пострадает.

«Он был совершенно безобидным и очень добрым ребёнком. С первого класса всех своих одноклассников разнимал, если те ругались или дрались. Он всегда за мир выступал, сестру оберегал», — вспомнила мама мальчика.

Ольга отметила, что родители Кирилла, избившего её сына, до сих пор не вышли с ней на связь.

«Мне никто не звонил, не высказывал соболезнований, не просил прощения. Не было никаких шагов в нашу сторону. Вы знаете, если бы мой сын такое сделал с чужим ребёнком, я бы молила о прощении, под окнами бы ночевала у его родителей. А тут даже смс не было, ни сожалений, ничего абсолютно. Как-будто так и положено. А этот мальчик тхэквондо еще занимался, видимо, знает, как бить и куда», — объяснила женщина.

Журналисты ИА Регнум связались с мамой Кирилла Снежаной, и женщина рассказала иную версию событий. По её словам, её сын действительно несколько раз ударил Ильдара, но после этого мальчики помирились и спокойно разошлись по домам.

«Я хотела поговорить с мамой Ильдара, но не знаю, как подступиться, с чего начать, я понимаю, что она на меня злится. Как мама, я всё равно за своего сына, я не могу сказать, что он виновен. Он на следствии всё рассказал, что Ильдар пришёл, принёс деньги, Кирилл купил пиво. Потом Кирилл с Лёшей стали драться. Ильдар сзади накинулся на Кирилла, сцепился в глаза ему. Из-за этого Кирилл и разозлился. Драка прекратилась, и мой сын собирался идти домой, но Ильдар сказал, что не пустит его, пока Кирилл злой. И вот тогда он Ильдара и ударил, он упал. Но потом Ильдар встал, они помирились и разошлись по домам», — объяснила Снежана.

Женщина предположила, как подросток оказался на обочине.

«Драка была ночью, около 3 часов, а нашли Ильдара только на следующий день. Где он был всё это время? У меня такие предположения, что он где-то ходил, может, его там кто-то добил. Тем более у него здоровье слабое, он сердечник, еще какие-то болезни, наверное, есть, это может быть спровоцировало тоже. Экспертиза покажет», — заключила женщина.

Родители Ильдара надеются, что после широкой огласки дело о смерти их сына будет расследовано в полном объёме и правоохранителям удастся установить все обстоятельства.