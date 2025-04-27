Москва, 27 апреля, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп после беседы с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил о близком решении конфликта на Украине. Об этом 27 апреля сообщил глава Эстонии Алар Карис.

Michael Kappeler/Global Look Press

Карис отметил, что поинтересовался у американского лидера, как идет процесс мирного урегулирования на Украине.

«Он (Трамп. — Прим. ред) сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча», — передает слова эстонского президента ERR.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский и Трамп провели короткую встречу в Ватикане перед началом церемонии похорон папы римского Франциска. Спустя несколько минут после сообщения оба лидера вышли на площадь перед базиликой Святого Петра, где проходила заупокойная месса по понтифику. По информации СМИ, в ходе встречи политики договорились продолжить беседу после церемонии похорон.

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