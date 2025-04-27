Тверь, 27 апреля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Приговоренный к пожизненному заключению за убийство девяти человек в дачном кооперативе поселка Редкино Тверской области Сергей Егоров признался, что хотел только напугать обидчиков охотничьим ружьем. Его признания содержатся в судебных материалах, на которые ссылается «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Мужчина заявил, что ссора во время застолья возникла из-за того, что его уличили в обмане по поводу службы в ВДВ. После этого он принёс ружье «Сайга», чтобы напугать компанию. Завязалась драка. Мужчина стал стрелять по людям с близкого расстояния без какой-либо цели.

«Не было умысла убивать потерпевших <…> карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить», — говорится в документах суда.

Массовое убийство было совершено в начале июня 2017 года в одном из домов в дачном кооперативе «50 лет Октября» в поселке Редкино. Здесь обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин с огнестрельными ранениями. Тело еще одной жертвы нашли в багажнике припаркованного рядом автомобиля. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от нападавшего.

Подозреваемого задержали и отправили под арест. Им оказался 45-летний москвич, работавший в СНТ электриком. Во время задержания Егоров был пьян и не пытался скрыться. Приговор мужчине вынесли в сентябре 2017 года. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы и взыскал в пользу потерпевших более 10 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, еще одно массовое убийство было совершено в Тверской области в декабре 2024 года. Жертвами стали четверо детей в возрасте от года до семи лет. Их тела обнаружили в частном доме СНТ «Межурка».

В совершении преступления следователи заподозрили отца, который после случившегося пытался покончить с собой. Следователи возбудили уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Жители СНТ отмечали, что несколько дней назад мужчина стал странно и агрессивно себя вести. В доме начались скандалы, хотя подобного раньше не было.

В Подмосковье 24 апреля разъяренный мужчина убил 36-летнюю женщину из самодельного пулемета. 57-летний Василий П. таким образом пытался угомонить шумную компанию на детской площадке во дворе дома.