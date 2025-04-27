Нью-Дели, 27 апреля, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Террористы намерены уничтожить индийский Кашмир. Об этом в радиообращении заявил премьер-министр Индии Наренда Моди, комментируя нападение боевиков в туристическом городе Пахалгам, в результате которого погибли 26 человек.

IMAGO/Hindustan Times

«Теракт в Пахалгаме отражает разочарование тех, кто покровительствует терроризму, он демонстрирует их трусость. В то время, когда в Кашмир возвращался мир, школы и колледжи успешно работали, укреплялась демократия, наблюдался рост туризма и открывались новые возможности для молодежи, врагам Джамму и Кашмира и всей страны это не нравилось. Террористы хотят снова уничтожить Кашмир», — отметил он.

Моди также заявил, что справедливость восторжествует, и организаторы нападения будут наказаны. По его словам, данный теракт оставил «глубокую боль» в его сердце.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля на севере Индии в регионе Кашмир произошла стрельба, в результате которой погибли 25 граждан Индии и один непалец. По информации телеканала News18, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Двое или трое вооруженных людей в камуфляже открыли огонь по туристам, которые совершали конную прогулку.

24 апреля Индия перекрыла течение реки Инд в Пакистан, что расценивается как акт войны. Страна закрыла все четыре шлюза, которые контролируют поток воды через плотины и каналы. Такое случилось впервые с момента подписания соглашения о водах реки Инд от 1960 года. При этом ранее Пакистан заявлял, что будет расценивать попытку Индии отвести воду реки как акт войны. По итогам заседания Совбеза Пакистана власти решили закрыть воздушное пространство для Индии.