Москва, 27 апреля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе, 28 апреля — 4 мая, проведёт встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил в своём Telegram-канале журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Кроме того, на предстоящей неделе глава государства примет участие в федеральном просветительском марафоне общества «Знание».

Лукашенко ранее рассказал, что встретится с Путиным на форуме к 80-летию Победы, который пройдет в Волгограде. Мероприятие откроется 28 апреля. Ключевыми темами форума станут вклад народов Советского Союза в Победу, борьба с попытками переписать историю и задачи по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.

В рамках форума состоится ряд пленарных заседаний и иных мероприятий. Он завершится парадом на площади Павших борцов и открытием мультимедийной инсталляции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане и фасаде музея-панорамы «Сталинградская битва».

Как передавало ИА Регнум, марафон общества «Знание» пройдёт с 28 по 30 апреля и будет посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие охватит все федеральные округа, в том числе новые регионы страны. В рамках марафона пройдут лекции, кинопоказы и другие мероприятия.

Основные события марафона пройдут на 11 площадках, центральная из которых расположится в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. В мероприятии смогут принять участие более 25 тыс. человек.