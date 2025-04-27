Москва, 27 апреля, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Героизм лейтенанта Никиты Пироженко сохранил жизни его подчиненных, попавших под массированный артиллерийский обстрел ВСУ. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделение Пироженко оказалось под обстрелом во время выполнения задачи по организации связи.

«Несмотря на опасность для своей жизни Никита, умело управляя личным составом, эвакуировал подчиненных в заранее подготовленные блиндажи, тем самым не допустив потерь среди подчиненных», — рассказали в МО.

Когда обстрел закончился, лейтенант организовал восстановление поврежденных систем связи и продолжил выполнение задачи. Это позволило вышестоящему командованию своевременно координировать наступательные действия ВС РФ, в результате боевая задача была успешно выполнена.

Другой военный, сержант Евгений Величко, находившийся на наблюдательном посту, не позволил двум украинским дронам-камикадзе атаковать российские позиции. Он обнаружил приближавшиеся БПЛА, доложил о них и получил задачу по уничтожению. После прицельного огня из стрелкового вооружения, открытого Величко, квадрокоптеры сдетонировали в воздухе, не достигнув позиций ВС РФ, добавили в ведомстве.

В конце марта стало известно о подвиге военнослужащего ВС РФ с позывным Юфер, который преодолел 30 км под обстрелами ВСУ, чтобы в одиночку эвакуировать двух раненых товарищей. В феврале один из бойцов получил ранение. До него добрались Юфер и его напарник, однако напарник подорвался на мине-лепестке, и Юферу пришлось спасать двоих товарищей. Раненых он нес по очереди.

В апреле на встрече с главами муниципальных образований президент России Владимир Путин заявил, что именами героев спецоперации следует называть улицы и школы, на их примере воспитывать новые поколения. Он отметил, для этого нужно использовать современные средства распространения информации.