Москва, 27 апреля, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Среди кандидатов на пост папы римского есть как хранители традиционных ценностей, так и реформисты. Об этом 27 апреля сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

AP/TASS

«Я бы сказал, что вероятность и того, и другого примерно одинаковая. В числе кандидатов как одной части ландшафта, так и другой есть представители и реформистского крыла католической церкви, ну а есть и представители консервативного, традиционного», — передает его слова ТАСС.

Таким образом глава СВР ответил на вопрос журналистов о том, какие в Москве ожидания от кандидатуры нового папы римского.

Ранее 27 апреля глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с ИА Регнум заявил, что два основных кандидата на папский престол хорошо относятся к России. Это глава церковной дипломатии и всей бюрократии кардинал Пьетро Паролин и кардинал Маттео Дзуппи, который в течение нескольких лет был посланником Франциска по миротворчеству в рамках украинского кризиса.

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ватикан назвал официальной причиной смерти понтифика инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

На его похоронах, прошедших 26 апреля, присутствовало около 200 тыс. человек, в том числе и ведущих мировых политиков, включая президента США Дональда Трампа, главу Франции Эммануэля Макрона и других.

Предположительно, конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие две-три недели. По информации итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный претендент — кардинал Паролин.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память.