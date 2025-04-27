Москва, 27 апреля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) две переделанные зенитные ракеты С-200 в зоне проведения спецоперации. Об этом 27 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Кроме того, российские военные уничтожили 124 беспилотника украинских формирований.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Всего с начала проведения спецоперации российские подразделения уничтожили 53 945 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, а также 605 зенитных ракетных комплексов, более 23 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 168 орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 34,6 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники украинской армии.

Как предавало ИА Регнум, также 27 апреля российские военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, где хранились в том числе реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.

Российские военные за сутки 26 апреля уничтожили свыше 240 воздушных целей. Средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 236 беспилотников самолетного типа.

Кроме того, в течение суток нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских сил в 164 районах.