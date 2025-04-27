Москва, 27 апреля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, где хранились в том числе реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 168 районах», — говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Средства ПВО РФ в минувшие сутки нейтрализовали управляемую авиабомбу JDAM, два снаряда HIMARS и две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям. Кроме того, уничтожены 124 вражеских дрона самолетного типа.

Общие потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1195 военных. Наибольшие потери противник понёс в зоне действия российских воинских группировок «Запад», «Юг» и «Центр» — 235, 250 и 425 бойцов соответственно. Группировки ВС России «Север», «Восток» и «Днепр» нанесли ВСУ потери в количестве 75, 140 и 70 бойцов соответственно.

При этом подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, бойцы Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, а бойцы группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.