Москва, 27 апреля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ за сутки уничтожили 124 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две зенитные управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, а также 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что также было нанесено поражение вражеской инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке БПЛА, складам боеприпасов, в том числе с РСЗО HIMARS, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 168 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) были уничтожены 661 самолет, 283 вертолета, 53 945 БПЛА, 605 ЗРК, 23 064 танка и других боевых бронированных машин, 1553 боевые машины РСЗО, а также 24 168 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 654 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля российские военные уничтожили свыше 240 воздушных целей. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 236 беспилотников самолетного типа.

Кроме того, в течение суток нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских сил в 164 районах.

В тот же день Минобороны РФ проинформировало об освобождении села Горналь — последнего в Курской области населенного пункта, остававшегося под контролем ВСУ. Над селом подняли российский флаг. В этот момент на командном пункте группировки «Курск» находился министр обороны Андрей Белоусов.

Тогда же начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об окончании операции по освобождению Курской области. Он подчеркнул, что украинские силы, вторгшиеся в курское приграничье, полностью разгромлены, а планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву российского наступления в Донбассе сорваны.