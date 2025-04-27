* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 апреля, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Солист группы Little Big Илья Прусикин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива Алину Пязок. Об этом сообщает SHOT.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Солист Little Big Илья Прусикин нашёл способ зарабатывать в России, несмотря на статус иноагента: он переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива», — говорится в сообщении Telegram-канала.

По данным интернет-издания, сделка была заключена около года назад для того, чтобы музыкант продолжал получать отчисления с песен группы и не испытывать проблем с доходами из-за статуса иноагента после переезда в США.

Как передавало ИА Регнум, Минюст внес Прусикина в реестр иноагентов 27 января 2023 года. Помимо него в перечень также попали журналист Фидель Агумава, публиковавшийся в «Парламентской газете», а в 2022 году — в Moscow Times, официальный представитель далай-ламы XIV в России, Монголии и странах СНГ Эрдни-Басана Омбадыков, татарский правозащитник Рафис Кашапов и феминистка и акционистка Дарья Серенко.

Как пояснили в ведомстве, все пятеро граждан, попавшие в список иноагентов, активно выступали против специальной военной операции на Украине, а также распространяли ложную информацию о деятельности органов государственной власти.