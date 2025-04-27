Москва, 27 апреля, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Два основных кандидата на папский престол хорошо относятся к России. Об этом ИА Регнум заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В субботу, 26 апреля, мировые лидеры и тысячи простых верующих проводили в последний путь папу римского Франциска. На церемонии прощания также присутствовал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, на протяжении многих лет поддерживавший с понтификом личный контакт.

«В Риме стоит сильная жара, но это не остановило желающих попрощаться с папой. Многие занимали места еще с ночи, держали плакаты и скандировали: «Спасибо, Франциск!» — рассказал он.

По последним данным, на площадь святого Петра и окрестные улицы пришли более 250 тыс. человек. Глава Союза староверов в последний раз виделся с понтификом 27 марта после выписки из больницы, и тогда ничего не предвещало печального финала.

«Ему было трудно говорить, но все равно казалось, что он идет на поправку. Угасающим он выглядел уже на Пасху, когда приветствовал верующих с балкона», — отметил Севастьянов.

Социальные сети Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов

Что касается преемника Франциска, которого изберут в начале мая, то здесь Севастьянов называет двух фаворитов, и они оба, по его словам, хорошо относятся к России и могли бы продолжить линию Франциска в этом направлении.

«Называются разные имена, но фаворитов, на мой взгляд, двое: это глава церковной дипломатии и всей бюрократии кардинал Пьетро Паролин и кардинал Маттео Дзуппи, который в течение нескольких лет был посланником Франциска по миротворчеству в рамках украинского кризиса. Я обоих хорошо знаю, они не то чтобы пророссийские, но хорошо относятся к нашей стране. И были бы для нас оптимальными кандидатурами», — считает Севастьянов.

Некоторые эксперты пророчат, что впервые в истории предстоятелем Римско-католической церкви станет кардинал из Африки. Однако, по мнению Севостьянова, это маловероятно.

«Ставший сейчас очень популярным фильм «Конклав» отображает идеологию избрания папы: в Ватикане пытаются понять запрос времени и под него подбирают кандидатуру. Например, Иоанн Павел II в свое время был ответом коммунистам. В данном случае нужен нейтральный, устраивающий всех кандидат, причем итальянец — национальность сейчас имеет значение. А выходец из Африки или Азии будет отображать только идеологию Юга, поэтому, полагаю, у них нет шансов вопреки прогнозам СМИ», — уверен глава Союза староверов.

Как передавало ИА Регнум, папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Ватикан назвал официальной причиной смерти понтифика инсульт, за которым последовали кома и необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие две–три недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный претендент — кардинал Паролин. 22 апреля букмекерское агентство Polymarket также назвало Паролина главным кандидатом на пост папы римского. Агентство оценило его шансы на победу в 32%. Ещё в 23% букмекеры оценили вероятность избрания на престол Святого Петра филиппинского кардинала Луиса Антонио Гокима Тагле. На третьем месте с результатом в 11% расположился кардинал Дзуппи.

21 апреля президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. По словам Путина, Франциск всегда по-доброму относился к России.