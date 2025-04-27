Горловка, ДНР, 27 апреля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Сергей Батурин/РИА Новости

«Количество раненых в результате украинской вооруженной атаки горловчан увеличилось до пяти», ― написал мэр в Telegram-канале.

Он уточнил, что под артиллерийский удар попал жилой массив «Комсомолец». Изначально сообщалось о трёх пострадавших.

Мэр также показал последствия прямого попадания снаряда украинских формирований по рынку. Боеприпасом пробило крышу.

Как передавало ИА Регнум, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, только за 20 апреля украинские формирования девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса. Повреждений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры выявлено не было.

В Горловке мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны украинских военных 20 апреля.

22 апреля посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за неделю при обстрелах со стороны Украины 83 россиянина получили ранения, ещё 15 погибли, в том числе двое детей. Наибольшее количество пострадавших зафиксировали среди жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Курской, Белгородской и Херсонской областей.

Он добавил, что на большинстве прифронтовых территорий сохранялась высокая интенсивность обстрелов гражданских объектов, в среднем в сутки фиксировалось до 300 прилётов различных боеприпасов. Всего за неделю ВСУ выпустили по территории РФ более 2 тыс. различных боеприпасов.

Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля объявил пасхальное перемирие. По данным Минобороны РФ, за этот период зафиксировали 4,9 тыс. нарушений со стороны Вооружённых сил Украины. При этом все российские группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим перемирия.