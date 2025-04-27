Сортавала, Карелия, 27 апреля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. На Ладожском озере потерпел крушение катер, который перевозил туристов. Об этом сообщил мэр Сортавалы Сергей Крупин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Страница Сергея Крупина в VK

«Сегодня при перевозке группы туристов на маломерном судне сортавальским перевозчиком в условиях сильного волнения на воде произошло разрушение корпуса судна. В результате повреждения внутрь стала быстро поступать вода. Пассажиры были спасены благодаря проезжавшему мимо катеру», — указал он в публикации.

Крупин также уточнил, что по итогу никто из туристов не пострадал. Поврежденный катер отбуксировали в бухту Валаамского монастыря.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года в Баренцевом море прогулочный корабль «Боец» с туристами, которые хотели посмотреть китов, затонул у посёлка Териберка в Мурманской области. Всех пассажиров удалось спасти, хотя корабль почти полностью ушёл под воду. Туристов доставили на берег. На некоторых людях не оказалось спасательных жилетов.