Лондон, 27 апреля, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Папа римский Франциск оставил зашифрованное послание в распоряжении о собственных похоронах, для которых он выбрал место «на задворках общества». Об этом пишет британская газета The Economist.

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«Две церемонии, состоявшиеся 26 апреля — одна из которых была чрезвычайно показной, а другая — простой и приватной, — отразили напряженность внутри крупнейшей христианской церкви мира, напряженность, которая определит выбор преемника Франциска. Католицизм можно найти в Ватикане с его колоннадами и заговорами, в его музеях хранятся бесценные сокровища. Но его также можно найти в некоторых из самых убогих мест на земле, где священники, монахи, монахини и миряне заботятся о больных и нуждающихся», — указано в материале.

В издании уточнили, что Франциск распорядился похоронить себя в базилике Санта-Мария-Маджоре в небогатом районе Рима, которая расположена в нескольких сотнях метров от основного железнодорожного вокзала города. По версии газеты, таким образом он хотел показать, что место церкви в современном мире — на задворках общества.

Также уточняется, что незадолго до своей смерти понтифик потратил все свои деньги (около ₽19 млн) на погашение кредита за макаронную фабрику, которая работает при тюрьме для несовершеннолетних в Риме.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

На его похоронах, прошедших 26 апреля, присутствовало около 200 тыс. человек, в том числе и ведущих мировых политиков, включая президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и других.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.

Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие две–три недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.