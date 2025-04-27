Бейрут, 27 апреля, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Самая боеспособная часть Вооруженных сил Украины была уничтожена в результате успешных действий российской армии по освобождению Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК, герой России Евгений Поддубный.

«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть армии противника отправила в нокдаун — это правда», — процитировало «РИА Новости» военкора.

По словам Поддубного, подразделения ВСУ сейчас предпринимают попытки восстановить боеспособность, восполнить запасы военной техники, но запасы Запада не безграничны.

Военкор добавил, что разгром группировки противника был неотвратим, вопрос стоял только во времени. По его словам, было понятно сразу, что для формирований киевского режима это оперативный тупик.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Минобороны также показало кадры поднятия флага в Горнале. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в регионе превысили 76 тыс. человек.

Российский лидер поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что окончательное освобождение Курской области поставило жирный крест на попытках главы киевского режима Владимира Зеленского что-то выторговать на переговорах взамен на эти земли.

В настоящее время в освобождённых районах Курской области идёт выявление одиночных военнослужащих противника, которые пытаются укрыться на российской территории.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские военные, освободив Курскую область, продолжают громить силы киевского режима. Он отметил, что курское приграничье было освобождено в Светлую пасхальную неделю. Цель российских войск — полное уничтожение нацизма на русской земле.