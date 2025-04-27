Москва, 27 апреля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Оставшиеся в Курской области украинские военные будут уничтожены в ближайшее время. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, видео доклада опубликовал Первый канал.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Врио комбрига сообщил, что под полный контроль морских пехотинцев перешло село Горналь в Суджанском районе. Военные закрепились на улицах населенного пункта.

«Осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь. В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены», — подчеркнул командир.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину об окончании операции по освобождению Курской области. Он подчеркнул, что украинские силы, вторгшиеся в курское приграничье, полностью разгромлены, планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву российского наступления в Донбассе сорваны. Российские войска по поручению Путина приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. человек, отметил Герасимов.

Путин поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул президент.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на освобожденных территориях Курской области проведут оперативную оценку ущерба, после чего будут развернуты восстановительные работы.