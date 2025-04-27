Москва, 27 апреля, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования верховному руководителю Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту ИРИ Масуду Пезешкиану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Islamic Republic of Iran News Ag/Global Look Press

«Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Пезешкиан, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме президента.

В своей телеграмме российский лидер также выразил готовность оказать необходимое содействие в ликвидации последствий бедствия.

Как передавало ИА Регнум, мощный взрыв в иранском порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Одно из зданий обрушилось, работа порта была приостановлена.

В результате взрыва пострадали 1139 человек. Глава судебной власти провинции Хормозган Моджтаба Гахремани сообщил, что общее число погибших на данный момент составляет 25 человек. По его словам, которые процитировал портал Sharghdaily, 21 тело уже передали судебно-медицинской экспертизе. Тела десяти погибших опознаны, в том числе двух женщин и восьми мужчин.

Ряд СМИ сообщил о том, что взрыв произошёл на складе опасных грузов. Глава терминала Пажман Бехзадпур опроверг эту информацию, заявив, что взрыв не связан с опасными грузами. По факту инцидента начато расследование.

В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что информация о пострадавших гражданах России не поступала. Российское дипведомство выразило глубокие соболезнования иранским властям и отметило, что любые запросы об оказании помощи будут незамедлительно направлены в Москву.