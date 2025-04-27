Бангкок, 27 апреля, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават распорядилась пересмотреть срок безвизового режима для иностранцев, сократив его с 60 до 30 дней. Об этом сообщил госдепартамент королевства по связям с общественностью.

Nathalie Jamois/Global Look Press

«Чинават недавно распорядилась пересмотреть систему безвизового въезда после того, как обнаружилось, что некоторые гости нарушали закон, например, оставались дольше положенного времени и работали нелегально. Соответствующие ведомства, включая МИД, МВД и министерство туризма и спорта, были призваны изучить эффективность системы, особенно продолжительность пребывания, чтобы она соответствовала цели, которая заключается в развитии туризма», — говорится в сообщении.

В настоящее время срок безвизового пребывания в королевстве с целью туризма или срочной работы составляет 60 дней. Теперь данный срок может быть сокращен вдвое.

Как передавало ИА Регнум, безвизовый режим в Таиланде для граждан России и еще 92 государств был продлен до 60 дней в июле 2024 года. Данное решение одобрил экс-премьер страны Сеттха Тхависин. По его словам, эта мера облегчит поездки в страну и будет стимулировать её экономику.

Летом 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда сообщало, что количество приехавших в королевство российских туристов за первую половину 2023 года составило почти 800 тыс. человек. За год число туристов выросло на 1000% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Кроме того, российские граждане стали самыми активными приобретателями недвижимости в Таиланде среди иностранцев.