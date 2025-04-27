Восемь человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Ванкувере
Global News: восемь человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Ванкувере
Ванкувер, Канада, 27 апреля, 2025, 11:05 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек погибли и шесть пострадали в результате наезда автомобиля на участников уличного фестиваля в канадском Ванкувере. Об этом сообщил телеканал Global News.
По информации канала, среди погибших есть ребенок.
Городская полиция пока не подтвердила эти цифры. Исполняющий обязанности начальника полиции Ванкувера Стив Рэй заявил в ходе пресс-конференции, что пострадавших доставили в несколько больниц, поэтому называть их точное число преждевременно.
Правоохранители не разглашают и другие подробности, известно лишь, что водителя черного внедорожника Audi задержали на месте, это 30-летний местный житель.
Мэр Ванкувера Кен Сим заявил, что есть «несколько погибших и множество раненых». Произошедшее он назвал «ужасным инцидентом».
Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 апреля внедорожник въехал в толпу людей на пересечении 41-й Восточной авеню и Фрейзер-стрит в Ванкувере. Там отмечали праздник, посвященный памяти первого национального героя Филиппин, мусульманского вождя Лапу-Лапу, боровшегося за свободу коренных филиппинцев. День Лапу-Лапу официально празднуют в провинции Британская Колумбия с 2023 года.