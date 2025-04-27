Москва, 27 апреля, 2025, 10:48 — ИА Регнум. В начале мая похолодание придет практически на всю территорию России. Об том сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Александр Кряжев/РИА Новости

«На майские праздники на европейской территории России погода будет прохладная, я бы даже сказал, холодная», ― процитировало ТАСС синоптика.

По его словам, похолодание затронет Северо-Западный и Центральный федеральные округа, а также Москву и сопредельные субъекты РФ, начиная с запада от Тверской области и до востока ― Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей. Здесь ночные температуры воздуха будут в районе нуля градусов, дневные ― около 10 градусов тепла.

Вильфанд уточнил, что в азиатской части России температура резко упадет на 8–10 градусов. В южных отечественных широтах температуры ожидаются ниже нормы, значения составят порядка 15–17 градусов тепла.

На территории Дальневосточного федерального округа в начале мая температура прогнозируется на 3–5 градусов ниже нормы, как и в Приволжье. В первых числах мая в регионах Сибири температура составит около 15 градусов тепла, что примерно на восемь градусов ниже климатических норм.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля Вильфанд отмечал, что 2025 год в мире может оказаться одним из самых жарких в истории. По оценке эксперта, этот год войдет в пятерку, а возможно, и в тройку самых тёплых.

В середине апреля в Москве, Смоленске, Ярославле, Липецке и других городах Центрального федерального округа были побиты суточные рекорды максимальных температур. Вильфанд отметил, что в Центральной России в настоящее время теплее, чем обычно бывает в самый жаркий период июля. Он назвал такую ситуацию запредельной.