Городецкий район, Нижегородская область, 27 апреля, 2025, 10:41 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на мусорном полигоне в Городецком округе Нижегородской области, площадь возгорания достигла 20 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава округа Александр Мудров в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он уточнил, что полигон твердых бытовых отходов принадлежит региональному оператору. Пожар начался ночью, подобное произошло не в первый раз.

«Площадь возгорания на утро составляет порядка 20 тысяч квадратных метров. Горят карты №2 и №3. На месте действуют пожарные службы и техника регионального оператора», — написал Мудров.

Огонь не распространяется за пределы горящих карт благодаря усилению пожарной безопасности, выполненному регоператором в прошлом году. Для контроля ситуации создан муниципальный штаб, причины и обстоятельства инцидента установит расследование, добавил он.