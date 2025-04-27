Москва, 27 апреля, 2025, 11:26 — ИА Регнум. За 100 дней на посту президента США Дональд Трамп пережил крах иллюзий, связанных с урегулированием украинского конфликта. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

«Я думаю, что, конечно, у него произошел некий такой крах иллюзий. Его взгляды по Украине поменялись. Я думаю, что он начал понимать, что здесь главным препятствием на пути мирного процесса является не только позиция Киева, но и позиция как раз этих европейских финансовых доноров, которые и Трампа ненавидят и презирают, и еще больше ненавидят Россию», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Блохин напомнил, что перед инаугурацией Трамп заявлял о намерении завершить украинский конфликт за 24 часа. Однако на деле он пытается вывести США из данного конфликта, сохранив лицо, чтобы не вызывать ассоциаций с выводом американских войск из Афганистана, который в свое время осуществил экс-президент Джо Байден.

«А как можно сохранить лицо? Понятно, что получить какую-то прибыль. Прибыль может исчисляться не только в долларах, но и в политическом престиже… Единственное, какой престиж может получить Трамп, это как раз его мирные инициативы. Представьте себе, все пытались быть модератором переговорного процесса: вспомните Китай, Арабские Эмираты, Турция. Если у Трампа это получится, то, конечно, он свой политический рейтинг увеличит. Он будет выглядеть главным таким миротворцем Европы», — добавил политолог.

Блохин также уточнил, что в случае успешного урегулирования украинского конфликта при посредничестве Трампа он сможет претендовать на получение Нобелевскую премию мира, которую ранее получил его «персональный враг», экс-президент США Барак Обама.

Как передавало ИА Регнум, корреспондент газеты The New York Times по Белому дому Питер Бейкер ранее также написал, что действия Трампа за первые 100 дней его президентства якобы идут на пользу России из-за выступления Вашингтона за территориальные уступки украинской стороны. Трамп прокомментировал его статью и назвал абсурдными и нелепыми требования о возвращении Крыма и других территорий в состав Украины.

Американский лидер также подчеркнул, что ответственность за развитие событий в украинском кризисе целиком и полностью лежит на бывших президентах США — Обаме и Байдене. Трамп заключил, что конфликт изначально был обречён на провал, и теперь его задача всё исправить и урегулировать ситуацию.

22 апреля кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Трамп пошёл на поводу у спецпосланника Кита Келлога, поверив в его идеи по урегулированию украинского конфликта. Журналист уточнил, что Келлог изначально получал ложную информацию по ситуации на Украине и передавал её главе Белого дома. В результате этих данных у Трампа возникла надежда на очень быстрое урегулирование конфликта.