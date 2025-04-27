Исламабад, 27 апреля, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Расследование теракта в Кашмире продвигалось бы быстрее, если бы подключились Россия и КНР. Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

AP/TASS Хаваджа Асиф

«Думаю, что Россия, или Китай, или даже западные страны могут создать следственную группу, которой следует поручить эту работу, чтобы расследовать, лжет ли Индия или премьер-министр Нарендра Моди или он говорит правду. Пусть международная группа выяснит это», — приводит «РИА Новости» слова Хаваджи.

Он отметил, что международное расследование предложил провести премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Глава пакистанского Минобороны подчеркнул, что армия Пакистана не планирует начинать военные действия против Индии, если со стороны последней не будет эскалации.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля на севере Индии в Кашмире произошла стрельба, в результате которой погибли 25 граждан Индии и один непалец. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несколько вооруженных людей в камуфляже открыли огонь по туристам, которые совершали конную прогулку.

Позже, 25 апреля, местные СМИ сообщили, что в регионе Джамму и Кашмир вновь прозвучали взрывы — уже в домах, где жили подозреваемые в теракте. Спецслужбы Индии проводили обыски в домах предполагаемых террористов Адиля Хуссейна Токара и Асифа Шейха, и в тот момент сдетонировала хранящаяся там взрывчатка.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и Моди в связи с терактом под городом Пахалгам. Путин подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.