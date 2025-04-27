Москва, 27 апреля, 2025, 10:21 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 27 апреля уничтожили два украинских беспилотника над территорией Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что дроны ВСУ сбили в период с 08:20 до 08:45 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Сообщений о разрушениях и пострадавших от местных властей не поступало.

Как передавало ИА Регнум, российские военные ночью отразили атаку беспилотников ВСУ на Брянскую область. Всего было сбито пять украинских дронов. Средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили БПЛА самолётного типа в период с 23:00 26 апреля по 04:00 мск 27 апреля.

В последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население, в том числе удары по автомобилям мирных жителей, интенсифицировались. Так, 26 апреля российские военные сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма. Дроны были уничтожены в течение получаса, с 07:30 до 08:00 мск.

Около 22:30 мск 26 апреля российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолётного типа над Брянской областью. При отражении атаки ВСУ никто не пострадал, также обошлось без разрушений.

В тот же день губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в минувшие сутки ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с применением более 130 беспилотных летательных аппаратов.