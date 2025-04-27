Тегеран, 27 апреля, 2025, 10:01 — ИА Регнум. Более 1,1 тыс. человек пострадали в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи на побережье Персидского залива. Об этом 27 апреля сообщила представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

EPA/ТАСС

«В медицинских учреждениях находятся 1139 человек. Некоторые из них были доставлены в Шираз и Лурестан воздушным транспортом», — написала она в соцсети Х.

Мохаджерани добавила, что ситуация в порту Шахид-Раджаи находится под контролем.

Глава судебной власти провинции Хормозган Моджтаба Гахремани сообщил, что общее число погибших на данный момент составляет 25 человек. По его словам, которые процитировал портал Sharghdaily, 21 тело уже передали судебно-медицинской экспертизе. Тела десяти погибших опознаны, в том числе двух женщин и восьми мужчин.

Как передавало ИА Регнум, мощный взрыв в порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Одно из зданий обрушилось, работа порта была приостановлена. Несколько СМИ сообщили, что взрыв произошёл на складе опасных грузов. Глава терминала Пажман Бехзадпур опроверг эту информацию, заявив, что взрыв не связан с опасными грузами.

Основные таможенные системы в порту не пострадали, административные операции продолжаются без перебоев. По факту взрыва начато расследование.

В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что информация о пострадавших гражданах России не поступала. Российское дипведомство выразило глубокие соболезнования иранским властям и отметило, что любые запросы об оказании помощи будут незамедлительно направлены в Москву.