Москва, 27 апреля, 2025, 09:56 — ИА Регнум. Российские военные, освободив Курскую область, продолжают громить силы киевского режима. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале.

Он отметил, что курское приграничье было освобождено в Светлую пасхальную неделю. Цель российских войск — полное уничтожение нацизма на русской земле.

«Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях», — подчеркнул Медведев.

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