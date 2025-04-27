Москва, 27 апреля, 2025, 09:50 — ИА Регнум. С 1 мая в России вступит в силу ряд законов. В частности, повысится контроль за деятельностью иноагентов и тех, кто бежал из страны. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Расширяются основания для признания иностранными агентами. Теперь к ним будут относить в том числе лиц, которые помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России, и вовлекают граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности», ― написал Володин в Telegram-канале.

Что касается тех, кто скрылся за рубежом, судебное разбирательство в отношении них будут проводить без их участия по 20 уголовным статьям, напомнил спикер Госдумы.

Также с мая заработает ряд норм по противодействию мошенничеству. Кредитные организации обяжут разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента. Банки также смогут вместо блокировки вводить лимиты на переводы с «подозрительных» карт.

Кроме того, усилится защита персональных данных.

«Кратно вырастут штрафы за утечку личной информации граждан, а для компаний, допустивших такое нарушение повторно, они станут оборотными и составят до 3% выручки. Введение серьёзной ответственности поможет решить эту проблему, и, как следствие, эффективнее бороться и с кибермошенничеством», ― отметил председатель Госдумы.

В России появится реестр должников по алиментам, привлеченных к ответственности. Информация о них будет находиться в открытом доступе, пока долг не будет погашен.

Еще один закон вводит новые основания для получения статуса ветерана боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин 21 апреля подписал закон о признании иноагентами лиц, содействующих иностранным организациям и властям зарубежных стран. Статус иноагента будут получать граждане, содействующие в исполнении решений иностранных органов власти и международных организаций, в которых РФ не участвует, если эти решения направлены против безопасности России.

Кроме того, документ предполагает возможность признания иноагентами за вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений о военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками будет угрожать безопасности России.

Также глава государства подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании и просвещении. Он вступит в силу с 1 сентября. Некоммерческая организация, признанная иноагентом, не сможет быть включена в реестр социально ориентированных НКО. Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности будет прекращаться при включении лицензиата в реестр иностранных агентов.