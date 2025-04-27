Москва, 27 апреля, 2025, 09:40 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), перед тем как отправить бойцов на позиции, отбирает у них мобильные телефоны. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Viacheslav Madiievskyi/Global Look Press

Уточняется, что такая практика распространена на сумском направлении.

«Характерно, что у большинства оккупантов командование отбирало мобильный телефон перед отправкой на позиции, однако их родным и близким его либо не возвращают, либо отдают обнуленным до заводских настроек», ― процитировал ТАСС представителя силовых структур.

Он добавил, что с устройств удаляют любую информацию, которая может скомпрометировать командование украинских подразделений.

Как передавало ИА Регнум, в российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ вносит военных в списки пропавших без вести практически сразу после отправки на позиции. Такая ситуация сложилась на сумском направлении. При этом попытки родственников добиться хоть какой-то правды о судьбе близкого им человека зачастую вызывают откровенно хамскую реакцию у представителей командования.

Отмечается, что украинцы с такими вопросами обращаются к российским силовикам через бот обратной связи в Telegram. Одна из самых животрепещущих проблем, о которой говорят родственники военных, — это бесчеловечное отношение к подчиненному личному составу и их родным.

Спецкор RT Александр Пискунов 10 апреля рассказал о поборах в ВСУ. По его словам, российские десантники на курском направлении обнаружили у убитого бойца ВСУ телефон, в котором было голосовое сообщение о принуждении в грубой форме сдавать на что-то деньги. Аудиозапись была в одном из внутренних чатов военных. Тот, кто требовал деньги, предполагает Пискунов, находился в украинском тылу. Он угрожал бойцу, который не переводил ежемесячный платеж, увеличить его. При этом принуждал «одалживать деньги».