Москва, 27 апреля, 2025, 09:13 — ИА Регнум. Отношения между Россией и ЮАР находятся на высоком уровне, страны активно сотрудничают во многих сферах и координируют усилия для решения актуальных вопросов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме южноафриканскому коллеге Сирилу Рамафосе по случаю Дня Свободы в ЮАР.

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса

Он отметил, что высокий уровень российско-южноафриканских отношений в полной мере подтвердила совместная работа на саммите БРИКС, проходившем в Казани в октябре 2024 года.

«Россия и ЮАР активно сотрудничают в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, координируют усилия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — процитировала послание Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что страны продолжат всемерно развивать стратегическое партнерство, в полной мере отвечающее интересам дружественных народов.

Рамафосе он пожелал доброго здоровья и успехов, а гражданам ЮАР — счастья и процветания.

День Свободы, который в Южно-Африканской Республике отмечают 27 апреля, был учрежден в честь первых демократических выборов. Они состоялись в 1994 году и завершились победой Нельсона Манделы — одного из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида, лауреата Нобелевской премии мира. Мандела находился на посту президента ЮАР до 1999 года.