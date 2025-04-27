Владивосток, 27 апреля, 2025, 09:00 — ИА Регнум. В Приморской крае иностранец, отбывавший наказание за незаконное пересечение границы РФ, сбежал из колонии-поселения в поселке Приморский Хасанского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

ГУФСИН России по Приморскому краю

«ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать содействие в розыске осуждённого, совершившего побег из колонии-поселения № 26. В настоящее время принимаются усиленные меры для установления местонахождения гражданина Китая», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Жителей региона попросили отнестись с пониманием к действиям сотрудников правопорядка и сообщать любую информацию о возможном местонахождении осуждённого по телефону или обратившись в ближайшее отделение полиции.

В ГУФСИН уточнили, что мужчина был одет в чёрную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки.

В ведомстве также напомнили, что, согласно статье 129 Уголовно-исполнительного кодекса России, осуждённые в колониях-поселениях находятся без охраны, но под надзором администрации. Они могут свободно перемещаться по территории учреждения и покидать её только с разрешения руководства.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря трое осуждённых совершили побег из исправительного центра при ИК-12 в Нижнем Тагиле. Сотрудники полиции и ФСИН приступили к их розыску. Одного из осуждённых в тот же день задержали в Екатеринбурге. Двух других сбежавших поймали 25 декабря. Одного также в Екатеринбурге, другого в Нижнем Тагиле. Сопротивления при задержании они не оказали.

В Липецке 26 октября шесть заключённых исправительной колонии № 2, отбывавших наказание за тяжкие преступления, сбежали через подкоп. Пятерых из них быстро задержали, в том числе двоих — на территории Тамбовской области. Позднее, 6 ноября, задержали шестого, последнего из сбежавших преступников. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц колонии. Позднее стало известно, что заключённые готовили побег более полугода и прорыли два тоннеля длиной 65 м.