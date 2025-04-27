Петропавловск-Камчатский, 27 апреля, 2025, 08:44 — ИА Регнум. В Камчатском крае сотрудники Госавтоинспекции устроили погоню за нарушителем, который пытался скрыться от полиции на угнанном у бывшей супруги автомобиле. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

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Инцидент произошёл вечером 25 апреля в Петропавловске-Камчатском. В дежурную часть поступило сообщение об угоне Daihatsu Terios серого цвета. В рамках введённого плана «Перехват» наряды полиции приступили к розыску транспортного средства. Машину удалось обнаружить с помощью систем видеонаблюдения.

«На неоднократные законные требования об остановке водитель не реагировал и пытался скрыться, грубо нарушая правила дорожного движения. В ходе преследования, на улице Капитана Беляева, автомобиль был блокирован патрульными машинами», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Не желая быть задержанным, мужчина произвел в полицейских и патрульные машины не менее шести прицельных выстрелов. Сотрудники полиции не пострадали, нарушителя задержали.

В отношении 46-летнего задержанного составлено пять административных материалов, проводится проверка. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря прошлого года в Забайкальском крае полицейские пытались задержать водителя, управлявшего автомобилем Range Rover без номеров. В ходе погони в Чите он на высокой скорости совершил столкновение с автомашиной ДПС, после чего врезался в фуру. От удара внедорожник превратился в груду металла. Серьёзно пострадал и полицейский автомобиль. В результате аварии погиб один человек.

В Новосибирске 1 декабря полицейские преследовали грабителей, которые угнали автомобиль Toyota Camry и похитили личные вещи местного жителя. После масштабной погони — за машиной гнались как минимум семь автомобилей полиции — злоумышленников задержали.