Москва, 27 апреля, 2025, 08:37 — ИА Регнум. Германия, запретившая демонстрировать флаги СССР и России 8 и 9 мая, стремится к идеологическому реваншу. Об этом глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил в Telegram-канале.

Belkin Alexey/Global Look Press

Он отметил, что флаги государств, выступавших союзниками Гитлера, разрешены.

«Отдает идеологическим реваншем — пока идеологическим. Однако за реваншем идеологическим, как правило, следуют попытка реванша политического и военного», — написал Пушков.

По словам сенатора, решение запретить символику, связанную с победой над нацизмом, означает очевидное движение к милитаристской и антироссийской ФРГ.

Ранее официальный представитель полиции Берлина Джейн Берндт заявила, что на торжествах, посвященных окончанию Великой Отечественной войны, запретят, как и годом ранее, использование российских и советских флагов. В 2024 году под запрет также попали флаги Белоруссии и Чечни, знаки Z и V и георгиевские ленточки.

Кроме того, директор фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль напомнил о запрете для российских дипломатов участвовать в мероприятиях по случаю всех годовщин. По его словам, если российский посол Сергей Нечаев придет на мероприятия, власти задействуют силы безопасности. Нечаев в ответ отметил, что Москва не нуждается в специальном разрешении для участия в памятных мероприятиях ко Дню Победы в общедоступных местах.